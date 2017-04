LESSARD, Noël



À Saint-Eustache, le 13 avril 2017, à l’âge de 94 ans, est décédé M. Noël Lessard, époux de feu Fernande Savard.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (feu Léo), Camil (Céline), Nicole (Raymond), Louisette (Gérald), Raynald (Ginette), feu Bertyn, ses petits-enfants Stéphane, Karine, Danny, Patrick, Jennyfer, Éric, Jimmy, Junior et Jonny, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h et lundi dès 9h au:SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 24 avril à 11h en l’église de Saint-Eustache.