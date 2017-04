ROBERT, Jean-Louis



À Montréal, le dimanche 9 avril 2017, à l’âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Louis Robert. Il était l'époux de feu Mme Léonne Robert (née Bédard).Il laisse dans le deuil sa fille Carole (Gilles), ses petits-enfants Anne (Jean-Philip), Claude (Marie-France) et Pascal (Marilou); son arrière-petit-fils Tristan ainsi que ses soeurs Georgette et Simone (Albert Bilodeau) et son frère Daniel (feu Pierrette). Il laisse également dans le deuil neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au salon:le samedi 22 avril 2017 de 13h00 à 15h00. Une cérémonie commémorative aura lieu à 15h00 au salon même.