LALIBERTÉ, Jacques



À Montréal le 12 avril, par un après-midi ensoleillé, entouré des siens qu’il chérissait, Jacques Laliberté s’est doucement éteint après une longue maladie qu’il avait courageusement combattue.Passionné d’éducation, il a oeuvré principalement au niveau collégial où il était aimé et apprécié dans son apport à l’avancement de la pédagogie.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Lauzon, son fils Louis (Nathalie), sa fille Michèle, ses petits-enfants Flavie et Colin ainsi que leur mère Myriam, son frère André et ses soeurs Lise (Jacques), Lucie (Gilles), Monique, Francine (Normand), ses beaux-frères Claude, Jean-Paul et Luc Lauzon, sa belle-soeur Gertrude Lauzon-Hoffmann ainsi que ses nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra parents et amis au complexe funéraire:vendredi le 21 avril de 18h à 21h et samedi le 22 avril de 10h à 11h30. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 11h30.Au lieu de fleurs vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Fondation Paul Gérin-Lajoie ou à la Fondation des maladies mentales.