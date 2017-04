HOULE, Patricia (née Legacy)



De Blainville, le 13 avril 2017, à l’âge de 70 ans, est décédée Mme Patricia Legacy, épouse de Réjean Houle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils unique Patrick (Mélanie Chaurest), ses petits-fils: Félix et Matis, ses nombreux frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril de 14h à 18h au:105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 18h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Pallia-Vie de la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord.