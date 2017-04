DEMEULE, Aurore

(née Downing)



À Laval, le 15 avril 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Aurore Downing, épouse de feu M. Jean Demeule.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Christine), Manon (Jean-François), Josée (Normand), ses petits-enfants Pierre-Olivier, AnnieKim (Mathieu), Philippe, Jérémy et Maude, son arrière-petite-fille Rosalie, ses soeurs Mayble (Jean-Paul McGraw) et Bertha, son beau-frère Gilles (Nicole), sa belle-soeur Claudette (Robert), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 26 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:La famille remercie le personnel de la Cité de la Santé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons en sa mémoire à la Fondation Maxime Letendre. (www.maximeletendre.org)