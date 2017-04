HAMELIN, Gérald



À Laval, le lundi 10 avril, est décédé, à l’âge de 76 ans, Gérald Hamelin, retraité de l’enseignement à la CECM.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Turcot, son frère Roger (Thérèse), ses soeurs Jeannine, Fleurette (Pierre) et Lise, sa belle-soeur Thérèse Masson ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Son épouse vous accueillera au complexe:le mardi 25 avril dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même, en présence des cendres, à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer ou la Fondation de l’hôpital Cité de la Santé de Laval.