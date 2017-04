JOLY, Roland



De Laval, le 6 avril 2017, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roland Joly.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Marcelle Turnbull, ses enfants Serge, Micheline (Normand) et Yves, la mère de ses enfants Estelle Desroches, ses petits-enfants Danny, Frédérick et François, son arrière-petite-fille Lily-Hanna, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, la famille Turnbull, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril de 19h à 21h et le lundi 24 avril dès 9h au:418 BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈRELes funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Ste-Rose-de-Lima, Laval.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.