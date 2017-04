BÉLAIR, René



De Terrebonne, le 14 avril 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé M. René Bélair, époux de Mme Jacqueline Wiggins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Lilianne (Alain), Diane (Jean-Pierre) et feu Nicole, ses petits-enfants, Kevin (Camille), Alexandre (Valérie), Danny (Dominique) et Marie-Pier (Bruno), ses trois arrière-petits-fils, son frère, ses soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le vendredi 21 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:STE-ANNE-DES-PLAINESDes dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.