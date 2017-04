LACASSE, André



De Mascouche, le 21 janvier 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé M. André Lacasse, époux de Mme Monique Paquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Yves (Louise), Louise (Paul) et Nathalie (Serge), ses petits-enfants, Isabelle, Jonathan, Maxime, Andréa, Daniel Alexandre et Simon, ses arrière-petits-enfants, Sara-Ève et Logan, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 29 avril 2017 de 9h à midi et de 14h à 17h à la:STE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée ce même jour à 16h au salon.