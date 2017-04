ARCHAMBAULT, Marie



À Montréal, le mercredi 12 avril 2017 est décédée, à l'âge de 77 ans, Marie Archambault.Elle laisse dans le deuil ses frères Jacques (Madeleine) et Bernard (Claire), ses soeurs Louise (feu Robert), Claire et Hélène (Jacques), ainsi que de nombreux neveux et nièces et leurs enfants.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 22 avril 2017 de 11h à 12h30, suivront les funérailles en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Angélica.