NADEAU, Henri Louis



À St-Sauveur-des-Monts, le 16 avril 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé M. Henri Louis Nadeau, époux de Mme Céline Patry.Outre son épouse Céline, il laisse dans le deuil sa fille Sonia (Benoît Guérard), ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril 2017 de 10h à 14h au salon de la214, RUE PRINCIPALEST-SAUVEUR-DES-MONTSLes funérailles auront lieu cette même journée à 14h à l’église St-Sauveur-des-Monts.Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.