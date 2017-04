FOURNIER, Yvon



Le 21 février 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Yvon Fournier, époux de Mme Pauline Robert.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Pierre (Chantal), Lise, Alain (Bernard) et Luc (Valérie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères Lévis (Margot) et Benoit (Micheline), sa soeur Nicole (Donald), les enfants de son épouse: Claude (Carole), Daniel (Ginette), Marie-Josée (Clément) et Benoit (Daniel), les familles de Jeanne et de Pierrette, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Une cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 29 avril 2017 à 11h en l’église Saint-Matthieu, 1010 chemin Richelieu, Beloeil, J3G 4R2.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.