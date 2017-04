SIMON, Bernadette



D'Oka, le 12 avril 2017, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Bernadette Simon, épouse en premières noces de feu Paul Delaunais et en secondes noces de feu Johny Mayer.Elle laisse dans le deuil son fils Germain (Claire Villeneuve), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Diane, soeur Marie-Laure (cnd), Simonne (Anthony Perron) et Claudette (feu Gilles Daoust), ses neveux et nièces et leurs enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:156, RUE NOTRE-DAMEOKAles jeudi et vendredi, 20 et 21 avril, de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 22 avril dès 9h.Les funérailles auront lieu ce samedi à 11h en l'église l'Annonciation d'Oka suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.