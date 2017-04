LANDRY (née BLEAU)

Marie-Ange



À Montréal, le 16 avril 2017, à l’âge de 91 ans, est décédée Mme Marie-Ange Bleau, épouse de feu M. Jacques Landry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Yves), Monique (Marcel), Hélène (Jean) et Carole (Alain), ses petits-enfants Mathieu, Véronique, Guillaume, Laurence et Olivier, ses arrière-petits-enfants Sky, Charles, Chloé et Mattéo, ses soeurs Claire et Janine, son beau-frère Paul-Émile, ses belles-soeurs Thérèse, Pauline et Monique ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril 2017 de 14h à 17h et 19h à 22h et lundi dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le lundi 24 avril 2017 à 11h, en l’église de La Visitation, 1847, boul. Gouin Est, Montréal.