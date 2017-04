BOUSQUET (née LALONDE)

Marie-Paule



À Longueuil, le 9 avril 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marie-Paule Lalonde, fille de M. Georges Lalonde et de Mme Marie-Louise St-Germain, épouse de feu M. Hervé Bousquet.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Diane Schiavone), Yves (Gisèle Guilbault) et Pierre (Line Dufresne), ses petits-enfants, Jean-Philippe, Émilie et Annie-Claude et ses arrière-petits-enfants, Christian, Éliane et Jackson. Elle laisse également dans le deuil son frère Raymond (Lucie Lafrenière) et ses soeurs, Thérèse et Yvette (Roger Borduas) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2017 de 13 à 16 heures suivi d'une réunion de prières au salon du complexe funéraire:Ses enfants remercient les membres du personnel du CHSLD René-Lévesque pour leur dévouement et les soins qu'ils lui ont prodigués au cours des sept dernières années.