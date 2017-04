FORGET, Claire



Le 16 avril 2017, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Claire Forget, native de St-Jérôme.Femme dévouée à la communauté Jérômienne, elle laisse dans le deuil ses enfants Yves Robichaud (Gaëtane Patry), Anik Robichaud et Bianca Robichaud (Carl Gervais), ses petits-enfants Audrée (Philippe Gauthier), Yan (Hugo Desgens), Katherine, Karolane (Jessé Filion), Kelly, Alexy et Anthony, ses arrière-petits-enfants Elya et Zarha, ses frères Guy et Robert, sa belle-soeur Gisèle, ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 avril 2017 de 13h à 16h au salon de la:400, PLACE DU CURÉ LABELLEST-JÉRÔMEUne liturgie aura lieu cette même journée, à 16h, au salon. Parents et amis sont priés de se joindre à la famille sans autre invitation.Des dons à Diabète Québec ou à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.