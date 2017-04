BÉDARD, Gaston



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Gaston Bédard décédé le 9 avril à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Berthe Poirier, ses enfants Jean (Odile), Lina (Julien), Pierre (Bonnie), sa filleule Elaine, ses cinq petits-enfants, Rose-Marie, Mathieu, Francis, Nicholas, Katrina, ses deux arrière-petits-enfants, Maxim et Alexis, ses soeurs Thérèse (Alf), Rita (feu Maurice), sa belle-soeur Denise (feu Yvon), autres belles-soeurs et beaux-frères et de nombreux neveux et nièces.Il sera exposé au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025 boul. St-Laurent Ouest, Longueuil, J4K 1E1.le samedi 22 avril 2017 de 13h à 17h, suivi d'une liturgie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue de Boucherville.