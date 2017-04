MARTEL, Frère Léo



Frère Léo Martel, né à St-Cyrille le 28 juillet 1929, d’Alphonse Martel et de Maria Allard, est entré chez les Frères de la Charité en 1945. Il a oeuvré à Sorel (Mt-St-Bernard), à Drummondville (Collège St-Bernard), et à Rivière-des-Prairies (Le Phare). À sa retraite, il vivait à St-Sulpice.Il est décédé le 6 avril 2017, âgé de 87 ans et 10 mois. Outre ses confrères en religion, il laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces et am(e)s.Il sera exposé à la:1445 rue Notre-DameSt-Sulpice, QC J5W 3V8le vendredi 21 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 22 avril à partir de 9h.Le service aura lieu le 22 avril 2017 à 11h, en l’église paroissiale de St-Sulpice, 1095 rue Notre-Dame.514-342-8000