Cet automne, les portes de métro s’ouvrent sur nous

Les visiteurs du Quartier des spectacles verront autrement les portes du métro de Montréal puisqu’elles seront restaurées en œuvre d’art qui sera exposée dès cet automne.

Passer à travers des portes de métro est tellement rendu banal pour les Montréalais que la plupart d’entre eux ont oublié la valeur et la beauté de ces voitures datant de plus de 50 ans. C’est cette beauté que revisite l’artiste Michel De Broin dans son œuvre immersive, Seuils, qui invitera le public à s’aventurer à l’intérieur d’un corridor de portes de métro se déclenchant grâce à la présence humaine. Créant ainsi un mouvement d’ouverture au fil de l’avancement du visiteur. « Ça donnera l’impression que les portes, le monde, s’ouvrent devant soi », affirme l’artiste.

Seuils de Michel De Broin fait parti des sept concepts retenus par la Société de transport de Montréal (STM) dans le cadre du projet de mise en valeur des MR-63. Avec l’arrivée des trains Azur, la STM s’est séparée de certaines de ses voitures les plus anciennes toujours en circulation, MR-63, et a offert au public la chance de donner une seconde vie à ce patrimoine montréalais.

Photo Courtoisie

«Aussitôt que j’ai entendu parler du retrait [des voitures de métro], je l’ai tout de suite contacté pour en avoir», explique M. De Broin qui voulait mettre la main sur les fameux MR-63. « Elles ont un cachet ces portes-là, tout le monde en garde de bons et mauvais souvenirs», poursuit l’artiste en suggérant que son œuvre permettra à la population de réapprendre à apprécier ces portes et de découvrir tout le mécanisme qui y est caché.

Lui-même fasciné par les détails techniques des portes, M. De Broin voulait mettre en valeur les trésors d’ingénierie enfouis derrière les MR-63. «J’avais une petite intuition [de ce que j’allais trouver]. Mais il y a toujours des découverts et il faut être aux aguets pour mettre la main sur quelque chose d’inusité», affirme M. De Broin qui se dit excité de tous les détails. «Mais je n’avais pas réalisé les difficultés qu’on aurait à faire fonctionner ça, continue-t-il, c’est quand même un beau défi.» Des boitiers transparents seront installés à chaque porte pour permettre au public d’admirer ses joyaux mécaniques lors de leur passage dans Seuils.

KM³

Cette œuvre de Michel De Broin sera présentée au Quartier des spectacles dans le cadre de l’exposition KM3. Ce parcours d’art public offrira une expérience immersive qui invitera le public à poser un nouveau regard sur la ville.

La vingtaine d’œuvres composants KM3 seront habiteront tous les recoins du Quartier des spectacles. Murs, places publiques et lieux inusités seront habités par les créations d’artistes multidisciplinaires minutieusement choisis par les commissaires Melissa Mongiat et Mouna Andraos du studio de design d’interaction, Daily tous les jours. Quoique tous différents, les artistes sélectionnés s’unissent par leur originalité et leur sensibilité à la vie urbaine. Allant des arts visuels à l’art numérique en passant par le design et l’architecture, KM3 en mettra plein la vue du 30 août au 15 octobre prochain.