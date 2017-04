Comment devenir agent de protection?

Que faut-il faire pour devenir agent de protection de la faune?

Pour occuper un métier de la sorte au sein de la fonction publique québécoise, les postulants doivent être titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou de son équivalent.

De plus, ils doivent satisfaire aux conditions d’admission établies par le ministère de l’Éducation, n’avoir jamais été déclarés coupables d’une infraction criminelle, se présenter à une entrevue de sélection et réussir le test d’aptitudes physiques.

Formation

Les étudiants doivent tout d’abord suivre avec succès le programme en protection de la faune enseigné aux collèges d’Alma, de Saint-Félicien et de Baie-Comeau. Cette formation, d’une durée de 1605 heures (environ 16 mois), mène à une attestation d’études collégiales.

Par la suite, les candidats qui auront réussi toutes les étapes de sélection pourront suivre leurs cours spécialisés de 15 semaines au Centre de formation et de perfectionnement de la protection de la faune situé à Duchesnay. Pour les agents de protection de la faune (APF), cet établissement est l’équivalent de l’école de police de Nicolet.

Le métier

Le candidat doit évidemment aimer travailler en plein air, avoir à cœur la protection des espèces fauniques et celle de leur habitat ainsi qu’aimer le travail d’équipe et les interactions avec le public.

Dans le cadre de ses fonctions, l’agent devra faire respecter les lois, fera de la surveillance, donnera suite à des signalements et ses enquê­tes pourront conduire au démantè­lement de réseaux de braconnage.

Perquisitions et saisies seront au menu et les agents élaboreront des dossiers utilisés par les procureurs du ministère de la Justice qui poursuivront les contrevenants. L’agent sera appelé à conduire différents véhicules comme des VTT ou des motoneiges.

Il jouera aussi un rôle important d’éducateur auprès des citoyens, notamment auprès des jeunes qui sont les chasseurs, les pêcheurs et les piégeurs de demain.

De saison en saison

La pêche au printemps et en été est au centre de ses préoccupations. Il veille également à la sauvegarde des espèces menacées et vulnérables. La sensibilisation des pêcheurs aux règles en vigueur ainsi que les contrôles dans le cadre de patrouilles sur le terrain sont au centre de son quotidien. Il collabore avec les territoires fauniques à la planification stratégique en matière de protection de leur territoire respectif. Il analysera aussi les signalements transmis par la centrale SOS Braconnage.

L’automne et l’hiver sont davantage axés sur la chasse, la pêche blanche et le piégeage.

Il faut toutefois savoir que le travail de l’agent est en pleine mutation. Fort de son expérience, il tend à se moderniser et il est plus performant que jamais. Des techniques d’enquête spécialisées jusqu’à la fine science des laboratoires biolégaux, l’agent a maintenant recours à différents outils d’analyse pour arriver à mettre fin à des réseaux de braconnage. Cette menace met en péril la pérennité des popu­lations animales du Québec et dénatu­re le succès des amateurs, chasseurs et pêcheurs sportifs.

► Pour en savoir plus, visitez le site http://mffp.gouv.qc.ca/faune/protection/index.jsp

De tout pour tous

Le chapitre de l’Outaouais du SCI vous invite à son 8e Gala annuel sous forme de banquet et de collecte de fonds pour financer ses activités de protection de la faune, le 22 avril prochain, au Palais des congrès de Gatineau, dans le secteur de Hull, à compter de 17 h. Comme le disent si bien Joe Sage et Bob Valcov: «Cette soirée et cet engagement nous permettent d’aider à assurer l’avenir de notre patrimoine de chasse et à préserver notre bel héritage qu’est la faune.»

Au menu, il y aura un délicieux souper, un encan, des tira­ges et des prix. Téléphonez au 613 298-8898 ou au 613 859-6290 pour en appren­dre davantage.

Un autre accès à un affluent du fleuve Saint-Laurent nous sera bientôt interdit. Cette fois-ci, c’est l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles qui empêchera les grosses embarcations et les gros véhicules d’accéder à la rivière des Prairies par le boulevard Gouin Est et la 133e avenue. Seuls les modèles légers comme les kayaks ou les canots seront tolérés. Pour les propriétaires de chaloupe et de bateau, l’arrondissement souhaite que les usagers résidents se procurent gratuitement le permis annuel pour accéder à la rampe de mise à l’eau de la rue Notre-Dame. Les autres devront débourser 500 $. Selon la conseillère de la ville, Suzanne Décarie, «on est en train de détruire les fonds marins avec les grosses embarcations». Avec la coalition des municipalités et les instances gouvernementales qui ne font rien, il est de plus en plus difficile de mettre son embarcation à l’eau dans la région de Montréal. Honte à vous!