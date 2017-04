Commission spéciale sur la légalisation du cannabis : Lisée envoie une lettre au premier ministre Couillard

Jean-François Lisée a fait parvenir une lettre au premier ministre Couillard ainsi qu'à l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale pour les convaincre de tenir une commission spéciale sur la légalisation du cannabis.

À l'image de la vaste consultation qui a précédé l'adoption de la Loi donnant droit à l'aide médicale à mourir, cette commission transpartisane pourrait être mise sur pied d'ici la fin de l'été.

Le projet de loi déposé la semaine dernière par le gouvernement de Justin Trudeau aura un impact significatif sur la société québécoise, plaide le chef péquiste dans la missive envoyée mercredi.

«Le Québec ne peut et ne doit pas faire l'économie d'un débat aussi important. En effet, c'est le Québec qui subira les conséquences de la légalisation du cannabis, tant en matière de santé publique qu'en matière de sécurité publique».

C'est le gouvernement québécois qui devra s'occuper de la distribution de la marijuana sur son territoire, insiste-t-il. Mais les répercussions de la légalisation de cette substance à des fins récréatives ne s'arrêtent pas là.

«Ce sont de jeunes Québécois qui vont peut-être en consommer le plus. Ce sont des agriculteurs québécois qui voudront en produire. Ce sont des policiers québécois qui devront être formés davantage et qui devront appliquer les mesures pour contrer la conduite avec les facultés affaiblies».

C'est pour cette raison qu'une commission spéciale transpartisane doit voir le jour rapidement. Le PQ déposera d'ailleurs une motion en ce sens la semaine prochaine au Parlement.

En entrevue avec notre Bureau parlementaire, le député péquiste Sylvain Pagé soutient que des audiences pour entendre la population et divers experts pourraient commencer dès le mois d'août. À ce rythme, un rapport pourrait être déposé à la fin septembre ou au début octobre.

«On a peu de temps pour réfléchir comme il le faut à cette question là, mais on veut être sûr de ne pas manquer notre coup car on sent que la population est inquiète», dit-il.

Comme son chef, le député de Labelle se dit personnellement plutôt favorable à la légalisation du pot. Il demande au gouvernement de laisser de côté la partisanerie et de lancer sans attendre cette commission spéciale sur le cannabis.