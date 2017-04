CONSTANTINEAU, Réjeanne

(née Desjardins)



De Sainte-Thérèse, le 7 avril 2017 à l’âge de 96 ans, est décédée Mme Réjeanne Desjardins, épouse de feu Bernard Constantineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon (Céline), Alain (Diana), Luc (Francine), Diane (Jean-Pierre) et Sylvie (Jacques), ses petits-enfants: Nadine, Mylène, Sophie, Lisa, Julie, Marie-Pierre, Pierre-Luc et Mathieu, ses treize arrière-petits-enfants, ses soeurs: Gisèle, Luce, Denise et Marthe ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 21 avril de 14h à 17h à 19h à 21h et le samedi 22 avril dès 9h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 22 avril à 11h en l’église Sainte-Thérèse-d’Avila 10, rue de l’Église, Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.