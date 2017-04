Déjoués par les Saguenéens!

À l’aide d’une production de 4 buts, 5 aides durant les matchs 5, 6 et 7, le Magnymontois Alex Barré-Boulet a dépecé la défensive ennemie. Son comparse Pierre-Luc Dubois a collaboré à six buts lors des deux dernières parties jouées sur le rond de Boisbriand.

défensives ennemies aux côtés de Filip Chlapik (3-11). Alex Dostie et Kameron Kielly, auteurs de six et cinq buts, ont pris le relais de coéquipiers sanctionnés par le préfet de discipline. À l’arrière, Guillaume Brisebois, Carl Neill, Nicolas Meloche et Pierre-Olivier Joseph forment un solide quatuor. Puis, avec une efficacité de ,936 et une moyenne de buts alloués de 1,86, le gardien Mark Grametbauer fut sans faille jusqu’à présent.