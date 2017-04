Des douceurs qui voyagent

Parce que le Québec est la «meilleure passerelle» vers le marché nord-américain, le fabricant français de truffes au chocolat Chocmod a choisi de s’y installer en 2011.

De récents investissements permettront bientôt de donner un nouvel élan à l’entreprise. Chocmod Canada voit l’arrivée d’un premier actionnaire externe, le Fonds de solidarité FTQ, qui fait l’acquisition d’une participation minoritaire, ainsi qu’un nouveau prêt, accordé par la Banque Nationale. Ces investissements, dont le président Ghislain Lesaffre n’a pas souhaité dévoiler le montant, permettront à la compagnie de lancer des projets de développement. «Nous souhaitons à court et à moyen terme offrir de nouveaux produits. Et lorsque des occasions se présenteront, nous comptons faire des acquisitions.»

On mise aussi sur l’effet de levier généré par l’arrivée du Fonds de solidarité FTQ. Actuellement, le chiffre d’affaires de Chocmod Canada est d’environ 14 millions $ par an, avec 2500 tonnes de truffes vendues annuellement.

Usine avec 40 employés

Avec son usine de 40 employés à Saint-Jean-sur-Richelieu, Chocmod est parti à l’assaut de l’Amérique du Nord en 2011. «Nous exportions déjà beaucoup à partir de nos installations en France, et nous voulions nous rapprocher des clients. Avant, il fallait trois semaines à un mois pour que nos produits traversent l’Atlantique. Maintenant que nous sommes sur place, nous sommes beaucoup plus flexibles et, en cas de besoin, nous pouvons réapprovisionner rapidement», explique Ghislain Lesaffre.

Aux yeux des propriétaires, le Québec était le port d’attache idéal, d’autant plus que l’on y parle français. «S’installer en zone francophone était primordial pour nous, car nous voulions faciliter la communication entre nos usines. Pour un Français, le Québec est plus proche sur le plan culturel, tout en étant situé sur le continent nord-américain. Il constitue donc la meilleure porte d’entrée», souligne le président, qui précise que les accords de l’ALENA permettent également de multiplier les occasions d’affaires vers les États-Unis et le Mexique.