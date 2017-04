DUPLESSIS, André



À sa résidence de Sainte-Adèle, le 23 janvier 2017, à l’âge de 75 ans, est décédé André Duplessis, conjoint de Nicole DeMuy.Il laisse également dans le deuil ses filles Josée (Carl), Isabelle (Siloë), ses petits-enfants Guillaume et Gabriel, son frère Jean-Guy (Claudette), la mère de ses filles Francine Mongeau ainsi que les fils de sa conjointe Stéphane (Patricia) et Éric (Claudie), ses neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril de 14h à 17h et de 19h à 20h au complexe funéraire:STE-THÉRÈSE450 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même vendredi, à 20h, au salon.