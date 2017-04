BARIBEAU, Denis



De St-Eustache, le 11 avril 2017, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Denis Baribeau, époux de Mme Gisèle Deveault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-François (Martine) et Pascale, ses petits-enfants Charles-Olivier, Coralie et Raphaëlle, ses frères Maurice (Jacqueline) et Jacques (Jasmine), ses soeurs Lucie (Jacques), Geneviève (Patrick), Louiselle (Michel), ses beaux-frères Alain (Danielle) et Jean-Marc (Sylvie), ses belles-soeurs Danielle (Jean) et Liane (Alain), neveux et nièces, ses nombreux collègues de travail et amis.Il sera exposé aux:le dimanche 23 avril de 19h à 22h ainsi que le lundi 24 avril dès 11h. Les funérailles suivront en l'église de St-Eustache à 14h.