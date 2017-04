ROUILLARD, Paul



À Montréal, le jeudi 13 avril 2017 est décédé, à l'âge de 87 ans, Paul Rouillard, époux de Paule Demers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Carole (Sophie) et Nathalie; ses petits-enfants Mélanie, Amélie (Serge), Alexandra et Myriam; ses arrière-petits-enfants Anthony et Alicia; ses frères et soeurs: feu Madeleine, Georges (Lucille), Jacques (Micheline), Claude (Micheline), Hubert (Claire), Laurette (Victor), Thérèse (André) et Denis (Ginette), son cousin Denis Brault, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 23 avril 2017 de 13h30 à 16h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Parkinson Québec seraient appréciés.La famille aimerait remercier tout le personnel du CHSLD Champlain-Gouin.