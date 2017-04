Humelab chez Sports Experts

Humelab America, dont le siège social à Sherbrooke pour l'Amérique, a conclu une entente avec Sports Experts (Sherbrooke) pour l’utilisation de sa table de jeux interactive Humelab Tabata. Cette table permet aux enfants de jouer à des jeux sur plateforme électronique à l'intérieur de la nouvelle succursale de Sports Experts qui a ouvert ses portes le 18 avril 2017 dernier. Humelab se spécialise dans la création de mobilier nouvelle génération qui met le tactile au service des usagers et des utilisateurs. Les produits Humelab se retrouvent dans plusieurs grands centres hôteliers internationaux et centres commerciaux qui utilisent les tables comme élément attirant et récréatif tant pour les parents que pour les enfants.