Industrie aurifère à Malartic: feu vert à l’agrandissement de la mine

MALARTIC - Le gouvernement du Québec a donné le feu vert, mercredi, à l’agrandissement de la mine d’or de Canadian Malartic GP (CMGP) située à Malartic, en Abitibi-Témiscamingue.

L’entreprise québécoise sera également autorisée à dévier la route 117, dans la même municipalité.

Le gouvernement du Québec estime pouvoir ainsi prolonger la durée de vie de la mine d’environ six ans, en plus de maintenir 1250 emplois, dont 700 directement liés à l’exploitation minière.

«Il n'y a aucun doute, il s'agit d'un investissement important qui aura des retombées économiques positives et majeures pour l'Abitibi-Témiscamingue», s’est réjoui le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette.

«L'agrandissement de la minière contribuera à consolider les emplois de plus de 1250 travailleurs de notre région», a-t-il ajouté.

CMGP prévoit investir 141 millions $ pour agrandir la mine, et 53 millions $ pour les travaux de déviation de la route 117.

Environnement

Le projet avait fait l’objet d’une audience par le Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE), notamment en raison de la pollution sonore engendrée par les éventuels travaux.

À cet égard, le gouvernement du Québec assure avoir établi une série de conditions, telles qu’un processus de plaintes, la surveillance du climat sonore pendant la construction et un plan d’action pour améliorer les performances sonores.

Le gouvernement du Québec a également fixé à 241 000 tonnes par jour le taux d’extraction de la mine.

«Soyez assurés que nous veillerons, pendant les phases de construction et d'exploitation de la mine et de la route 117, à ce que l'entreprise respecte ses engagements et les conditions reliés aux autorisations octroyées par les différents ministères et organismes gouvernementaux», a indiqué le député libéral d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois.