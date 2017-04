Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Babins

Photo Courtoisie

Connue autrefois comme les 8 Babins, la formation dirigée par Hugo Paquette-Ravary fait un retour sous un nom simplifié, qui colle à leur évolution musicale. Prenant une nouvelle direction artistique, Babins offre onze morceaux à saveur rock, blues et jazz, et propose un renouveau rafraîchissant. À écouter!

Sur les tablettes

Je sors

Arts visuels

Possibles

Photo Courtoisie

Le projet Possibles, qui fusionne l’art et l’engagement citoyen, présentera une œuvre par mois tout au long de 2017, dans le cadre du 375e de la ville de Montréal. Ce soir, vous pourrez mettre la main sur l’un des 500 livres-objets créés par Shaw Cotton et Maude Nepveu-Villeneuve. Centrés sur le thème de la santé et de la qualité de vie, leur projet offre une vision singulière d’un Montréal vivant.

Ce soir de 17h30 à 19h, à l’Espace Lafontaine

Concert

Crystal Tears

Photo Courtoisie

Conçu par la chanteuse et comédienne Frédérike Bédard, ce spectacle allie deux univers musicaux qui semblent diamétralement opposés : les compositeurs anglais du 17e siècle, et les musiciens de rock progressif britanniques des années 1970. Empreintes de similitude, ces deux périodes musicales se rejoignent du côté harmonique et mélodique. À découvrir!

Ce soir 20h, à la Maison de la culture Maisonneuve

Cinéma

I, Daniel Blake

Photo Courtoisie

Ce drame de Ken Loach, récipiendaire de la Palme d’Or du Festival de Cannes, raconte l’histoire de Daniel Blake, menuisier anglais qui doit avoir recours à l’aide sociale à cause de problèmes cardiaques. Obligé de trouver un emploi sous peine de sanction, il rencontre Katie, une mère de famille qui doit accepter un logement à 450km de sa ville natale. Pris dans les aberrations administratives anglaises, ils feront tout pour s’entraider.

Ce soir 19h30, au Centre Phi

Vues d’Afrique

Boko Haram : les origines du mal

Photo Courtoisie

Le réalisateur Xavier Muntz nous entraîne dans sa fascinante enquête sur la genèse du groupe terroriste nigérian. Enraciné dans la pauvreté de l’État du Borno, galvanisé par les exactions de l’armée, le groupe est passé de simple secte religieuse à puissance politique et militaire au cœur d’un conflit qui a déjà causé 32 000 morts chez les civils.

Ce soir dès 18h15, à la Cinémathèque québécoise

Exposition

Modern Piano Music

Photo Courtoisie

L’artiste britannique Ed Atkins sera de passage ce soir pour présenter sa nouvelle exposition, une première en sol canadien. Atkins crée des vidéos numériques qui mettent l’accent sur la réalité corporelle et analogique et discutera de son travail ce soir au Centre Phi. Une visite rare et intéressante; premier arrivé, premier servi!

Ce soir dès 19h, au Centre Phi

Je reste

Livre

Musique classique en 30 secondes

Photo Courtoisie

Cet ouvrage de Joanne Cormac tente de déconstruire le mythe d’élitisme qui entoure la musique classique. Le livre suit une progression chronologique qui illustre l’évolution de cet art, afin de présenter les grands compositeurs, les formes musicales principales et les grands interprètes. Un bon moyen d’affiner son écoute et sa compréhension!

Disponible en librairie

Livre

À la vie, à la mort

Photo Courtoisie

Marcia Pilote a toujours eu peur de mourir. Lorsque son amie de toujours, Anne-Marie Séguin, décide de ne pas recevoir de traitements à la suite d’une récidive de cancer, Marcia a reçu un des plus beaux cadeaux de sa vie. En accompagnant son amie, elle a vu la mort sous un autre angle et a appris à vivre, encore plus fort.

Disponible en librairie

Télévision

Les Grands reportages

Photo Courtoisie

Ce documentaire fascinant montre le visage des nouveaux électeurs de Marine Le Pen. Des Français qui n’auraient jamais voté pour le Front National se tournent maintenant vers la formation de droite, grâce à la nouvelle image apportée par sa chef.

Ce soir 20h, à l’antenne de RDI