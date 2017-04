La cuvée 2017

Pour le meilleur et pour le pire, c’est une tradition qui prend de l’ampleur année après année : les chansons des séries de hockey.

En avril, une fois la saison régulière terminée, les stations de radio du Québec sortent à tour de rôle leur hymne de soutien aux Canadiens de Montréal, avec l’espoir qu’ils gagnent la Coupe Stanley.

Le retour du Bleu-Blanc-Rouge en séries éliminatoires, 12 mois après avoir raté sa qualification en raison d’une décevante campagne 2015-2016, a inspiré de nombreuses antennes ce printemps. Même RDS s’est joint aux célébrations en achetant les droits des Glorieux, une chanson du groupe rock Mordicus.

Alors que certaines radios ont laissé leurs animateurs pousser la note (Ron Fournier au 98,5 fm Montréal), d’autres ont fait monter les enchères en recourant aux services d’artistes professionnels. À Rythme FM, qui a fait appel à Jérôme Couture pour chanter son hymne des séries de 2017, on indique que l’antenne pond une chanson des séries par année pour satisfaire la demande des auditeurs, qui «vibrent au rythme des Canadiens de Montréal».

«Les Canadiens font partie de notre ADN et nous nous faisons un devoir d’appuyer notre équipe», souligne le directeur des communications de l’antenne, Sylvain Légaré.

La cuvée du printemps comprend-elle une pièce qui saurait rivaliser avec Le but de Loco Locass, que plusieurs considèrent comme la meilleure chanson des séries de l’histoire au Québec?

Analysons les forces en présence...

Jusqu’à la coupe stanley (Go Habs Go)

FM93 Québec

Extrait choisi: «Le Bleu-Blanc-Rouge, oui j’y pense, le matin, le soir et j’ai la foi. Faites-nous triper jusqu’à l’été.»

Verdict: Pour une chanson sensée galvaniser les amateurs de hockey, ce pastiche de I Don’t Wanna Live Forever de Zayn et Taylor Swift manque crûment de caractère. Ses paroles ne nous font toutefois pas frissonner de malaise, ce qui est quand même rare pour une chanson des séries.

Photo d'archives

Les glorieux

RDS

Extrait choisi: «Dès la mise en jeu, la glace prend feu. Nous lèverons la coupe du bout de nos bras.»

Verdict: Répétitive au possible, cette pièce de Mordicus, une formation de Chicoutimi, tient toutefois la route. Offert sur iTunes, ce morceau de rock sale low-fi a été «adopté» par RDS, qui le fait jouer dans L’Antichambre. Fait à noter, le chanteur du groupe est Maxime Desrosiers, membre de l’équipe de Marc Dupré à La Voix.

Photo d'archives

Au rythme de la coupe

Rythme FM

Extrait choisi: «Pacio va scorer. Gallagher les bousculer. On a Carey, invincible dans le net.Webber va frapper, pis Danault va patiner. On a Radu pour aller jusqu’au bout.»

Verdict: Reprenant la mélodie du célèbre — et ô combien pompeux — Don’t Stop Believin’ du groupe Journey, cette pièce interprétée avec conviction par Jérôme Couture réunit tous les clichés d’une bonne vieille chanson des séries... Et c’est très bien ainsi. Un seul bémol: l’abus d’extraits de matchs pour mettre de l’ambiance.

Photo d'archives

Ça sent la Coupe

91,9 Sports Montréal

Extrait choisi: «Ça sent la Coupe. Ça sent le printemps. On veut la Coupe. On veut un long printemps. On veut la Coupe. Ça fait trop longtemps. On veut la Coupe c’t’année, on veut la Coupe Stanley.»

Verdict: Truffée d’extraits tirés des émissions du 91,9 Sports, cette pièce de rock d’aréna s’avère fort efficace... à condition d’oublier l’introduction où tous les animateurs de l’antenne répètent machinalement «go habs go».

Photo d'archives

La chanson des séries de Ron fournier

98,5 FM Montréal

Photo d'archives

Extrait choisi: «Le Canadien de Montréal... En série, c’est vraiment spécial. Ça nous remonte le moral. Gagner, c’est fondamental. Il faut rester loyal.»

Verdict: Ouf. Difficile de trouver des qualités à cette chanson construite sur l’air de C’est la vie de Khaled. Pour une raison qui nous échappe, Ron Fournier prend une fausse voix de chanteur d’opéra et s’amuse à multiplier les rimes en «al». Et au moment où on croit avoir atteint le fond du baril, on nous sert une finale qu’on pourrait qualifier de cacophonie... totale.