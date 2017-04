L'Association québécoise des technologies (AQT) en collaboration avec la Banque de Développement du Canada (BDC), CGI et Vidéotron Services Affaires ont choisi Askida comme la PME du mois d’avril dans le cadre du concours PME en lumière. Askida est un centre d'expertise en développement de logiciels et en qualité logicielle qui vise à optimiser les avantages concurrentiels de ses clients tout en réduisant les coûts et les risques.