Nintendo pourrait lancer la SNES Classic Edition pour Noël

Comme vous le savez probablement déjà, Nintendo a mis fin à la production de la petite console NES Classic Edition tout récemment. Vous n’avez pas eu la chance d’obtenir la petite boîte à souvenirs? Trop tard, il faudra compter sur les revendeurs!

Un scénario souvent évoqué est que la disparition de la NES Mini est pour faire place à d’autres consoles souvenirs, dont la Super Nintendo Classic Edition.

Voilà qu’EuroGamer, un média ayant fuité des informations à propos de la Nintendo Switch auparavant, déclare que la SNES Classic Edition sera lancée pour Noël.

«Nintendo suivra sa microconsole NES avec une mini version de la SNES», ont déclaré des sources près de la compagnie à EuroGamer.

Selon ces sources anonymes, la production serait déjà commencée, mais les jeux inclus ne seraient pas encore connus.

Il est connu, depuis la première annonce de la NES Classic Edition, que la console n'était pas un produit permanent. Il faudra s’attendre à la même chose avec la SNES Classic Edition, qui serait également tout simplement une édition spéciale pour les fanatiques de rétro.

Le prix et les jeux inclus ne sont toujours pas connus et Nintendo n’a rien confirmé. Il faudra attendre encore un peu pour une confirmation! La nouvelle a également été rapportée par IGN, Polygon et GameSpot, des grands médias du gaming.

La Super Nintendo

La Super Nintendo Entertainement System, SNES ou Super Famicom, est une console 16 bits qui a été commercialisée en 1990. La console avait été conçue pour rivaliser avec Sega qui détrônait la NES avec ses graphismes améliorés.

La rivalité entre Nintendo et Sega est l’une des plus acharnées de l’histoire des jeux vidéo. Nintendo a réussi à dominer le marché.

En février, on apprenait que la NES Classic Edition avait vendu plus de 1,5 million d’exemplaires à travers le monde. La console avait été particulièrement difficile à trouver, mais il faut rappeler qu’il s’agissait d’une édition limitée et que l’intention n’a jamais été de la vendre d’une façon permanente. Il faudra probablement encore se lever tôt pour faire la file devant un magasin de jeu, parce qu’une édition limitée, c’est...limité!