Le Blizzard se prépare pour la Coupe Telus

Même s’ils ont été reçus à l’hôtel de ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, mercredi midi, pour souligner leur conquête de la Coupe Jimmy-Ferrari, les joueurs et les entraîneurs du Blizzard du Séminaire Saint-François n’ont pas totalement le sentiment du devoir accompli puisqu’ils s’envoleront pour Prince George, en Colombie-Britannique, samedi, dans le but de rapporter la Coupe Telus au Québec pour la première fois depuis 2001.

«Ça boucle la saison et les séries, a reconnu l’entraîneur du Blizzard, Martin, au sujet de la cérémonie organisée à l’hôtel de ville de Saint-Augustin-de-Desmaures par le maire Sylvain Juneau. On a donné quatre jours de congé aux gars et on leur a dit d’en profiter. C’est apprécié d’être honoré, mais de notre côté le travail est déjà recommencé pour aller chercher le titre national.»