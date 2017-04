Mercedes concept A: est-ce la prochaine CLA?

Mercedes a dévoilé en ligne un prototype de berline compacte qui annonce une nouvelle génération de sa gamme CLA à l’occasion du salon automobile de Shanghaï en Chine. Le constructeur a même mis en ligne une vidéo de son nouveau produit.

Avec des lignes épurées, un nez sans pare-choc apparent, Concept A est le tout dernier dessin du chef du design Gordon Wagener, chez Mercedes.

Ce dernier décrit ainsi sa nouvelle création : «avec des proportions parfaites et un traitement esthétique «sensuel» des lignes réduites, cette voiture devient la nouvelle étape du design de pureté sensuelle qui introduit le potentiel d’une nouvelle ère en matière de design».

De toute évidence, Concept A avec sa calandre proéminente affiche une ressemblance avec les récents produits de la division AMG dévoilés plus tôt au Salon de Genève. On note également des rétroviseurs surdimensionnés et de larges jantes 20 pouces. En sens inverse, la surface vitrée semble légèrement réduite.

Comme à l’habitude avec les constructeurs, Mercedes ne divulgue pas de fiche technique sur son prototype.

Chose certaine, ce prototype offre à la clientèle un bel aperçu de ce que pourrait devenir la gamme CLA, l’une des gammes les plus abordables du constructeur de voitures de luxe avec ses classes A, B, CLA et GLA. Ce dernier entend également séduire les acheteurs du plus grand marché automobile de la planète, le même qui a offert sur un plateau d’argent à Volkswagen le titre de premier constructeur mondial, déclassant Toyota.

Autre clientèle en vue, les acheteurs plus jeunes sur les marchés européen et nord-américain.