Opération de séduction chez nos voisins du Sud

OTTAWA | Le ministre des Transports canadien est en mode «re-séduction» en Floride. Il rencontrera jeudi deux politiciens très proches du président Trump pour notamment leur dire qu’ils se trompent en s’attaquant aux producteurs laitiers canadiens.

«Nous ne sommes pas d’accord avec l’analyse qu’ils ont faite concernant les produits laitiers et l’industrie aux États-Unis. Nous ne partageons pas leur opinion, et je vais mentionner qu’on ne croit pas que ce serait dans l’intérêt des deux pays d’aller vers un protectionnisme ou d’aller vers une taxe frontalière», a indiqué Marc Garneau en entrevue avec Le Journal.

«Ça pourrait avoir une conséquence sur le prix et la disponibilité de certains produits», a averti le ministre.

Rappelons que mardi, le président américain Donald Trump a profité d’un discours au Wisconsin pour s’en prendre fortement à la gestion de l’offre canadienne sur les produits laitiers ainsi qu’à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

C’est donc avec ce discours en tête que le ministre Garneau va à la rencontre de l’ancien et de l’actuel gouverneur de la Floride, Jeb Bush et Rick Scott, pour discuter des liens économiques entre le Canada et cet État du Sud. M. Scott est notamment connu comme un proche du président Trump.

Délégation

«Non seulement 300 entreprises canadiennes ont-elles une présence en Floride, mais il y a 43 000 personnes qui sont employées par ces personnes. Le commerce annuel entre le Canada et la Floride est d’environ 8 G$ [...] Il faut donc faire ressortir ça dans nos discussions», a analysé le ministre Garneau.

«On pourrait dire que c’est une opération de re-séduction, j’aime bien le mot», a ajouté en riant le ministre.

Le ministre des Transports fait partie d’une délégation importante de haut placés dans le gouvernement Trudeau qui feront la tournée de 11 États clés pour le Canada, dont le Texas, le Wisconsin, la Californie et l’Indiana, selon les révélations de TVA Nouvelles.

Chaque ministre rencontrera son homologue gouverneur dans le but de les convaincre de l’importance des liens économiques entre les deux pays.