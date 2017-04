Petits desserts fous de saison

J’ai vu les premiers bourgeons devant la maison dimanche et j’ai été tout émue. Il paraît que le printemps rend fou, surtout ceux qui sont nés en avril. Méfiez-vous, ça pourrait tourner bizarre dans les cuisines, ce mois-ci.

Je reprendrais bien une petite lampée de ­sirop d’érable, s’il vous plaît: le temps des sucres suit son cours et la vie reprend autour de nos érables, et jusque dans nos jardins. Pour ­profiter du printemps jusqu’à la dernière goutte, je vous propose de plonger vos cuillères dans deux desserts à l’érable et aux fruits.

La première rassemble des oranges, des pamplemousses et des épices sur une tarte à l’érable, pour une finale de repas inoubliable. La texture fine de la garniture offre un contraste heureux avec les écorces des agrumes. Une recette à conserver dans vos ­grimoires de cuisine.

La seconde recette, très originale, marie les fraises et les tomates. Oui, vous avez bien lu «tomates». Ces chères et tendres, lorsqu’elles sont petites et mûres, marient parfaitement leur légère acidité au goût plus sucré des fraises. Tout cela cuit, baignant dans un sirop d’érable ultra clair, avec des grains de poivre. Je sais que cela étonne, mais sur une crème ­glacée, c’est le bonheur le plus fou du printemps. La folie printanière, c’est beau en cuisine.

Tarte à l’érable aux agrumes

Le printemps à chaque bouchée, avec des saveurs d’agrumes entrelacées d’érable. Les pamplemousses peuvent être remplacés par des citrons pour une amertume plus prononcée. Le zeste des agrumes se retire à l’aide d’un couteau économe.

Portions : 4

: 4 Préparation : 20 min

20 min Réfrigération : 30 min

30 min Cuisson : 1 h

1 h Repos : 15 min

Ingrédients

1 abaisse de pâte brisée

500 ml (2 tasses) de sirop d’érable moyen

125 ml (½ tasse) de crème à fouetter 35 %

½ c. à t. d’extrait de vanille

2 gros jaunes d’œufs battus

1 pincée de muscade moulue

4 c. à s. de cassonade

2 c. à s. de zeste épais de pamplemousse

2 c. à s. de zestes épais d’orange

2 oranges pelées et en quartiers

2 pamplemousses pelés et en quartiers

1 pincée de cannelle

1 pincée de poivre noir moulu

Méthode

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).

2. Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte. Réfrigérer 30 minutes.

3. Retirer le moule du réfrigérateur et cuire au four environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit ­légèrement dorée.

4. Retirer le moule du four et laisser la pâte refroidir. Baisser la température du four à 325 °F (160 °C).

5. Pendant ce temps, dans une ­casserole, faire chauffer 250 ml (1 tasse) de sirop d’érable. Au fouet, ­incorporer la crème et la vanille. Porter à ébullition et retirer du feu immédiatement.

6. Dans un bol, au fouet, mélanger les jaunes d’œufs et la muscade. Incorporer lentement le mélange de sirop et de crème. Verser dans la pâte précuite. Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu’à ce que le centre de la tarte soit à peine cuit.

7. Pendant ce temps, dans une casserole, mélanger le reste du sirop d’érable et la cassonade. Ajouter les zestes d’agrumes et porter à ébullition. Ajouter les quartiers d’agrumes. Laisser bouillonner jusqu’à ce que le sirop soit presque entièrement évaporé. Saupoudrer de cannelle et de poivre. Retirer la casserole du feu et laisser refroidir.

8. Retirer le moule du four. Laisser refroidir 15 minutes.

9. Verser la garniture d’agrumes sur la tarte. Laisser refroidir complètement avant de servir.

Tomates et fraises à l’érable

Une sauce parfaite pour servir sur la crème glacée, sur un gâteau au chocolat ou à manger en compote.

Portions : 4

4 Préparation : 15 min

15 min Repos : 15 min

15 min Cuisson : 10 min

Ingrédients

450 g (1 lb) de fraises équeutées, en tranches

225 g (8 oz) de tomates cerises, en moitié

2 c. à s. de sucre

250 ml (1 tasse) de sirop d’érable ultra clair

¼ c. à t. de poivre de Sichuan moulu

¼ c. à t. de poivre noir moulu

Méthode

1. Placer les fraises et les ­tomates dans un grand bol. Saupoudrer de sucre et mélanger. Laisser reposer 15 minutes.

2. Dans un grand poêlon, verser le sirop d’érable. Ajouter les poivres. Porter à ébullition. Ajouter les tomates et les fraises avec leur eau de macération. Laisser bouillir 5 minutes.

3. Retirer le poêlon du feu et ­laisser refroidir avant de servir.