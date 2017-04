Procès de Réal Savoie: l’agent B explique comment l’accusé a tranquillement basculé dans le monde de la criminalité

NEW CARLISLE – La présentation des témoignages des agents d'infiltration ayant participé à l'opération «Mister Big» qui a mené aux aveux et par le fait même à l'arrestation de Réal Savoie se poursuivait mercredi au palais de justice de New Carlisle, en Gaspésie.

L'homme de 54 ans est accusé du meurtre de Sonia Raymond, survenu en 1996.

L'agent B était de retour à la barre des témoins, derrière les paravents afin de préserver son identité puisqu'il pourrait de nouveau être opérationnel sur le terrain.

L'agent B a expliqué de quelle façon Réal Savoie s'est comporté en entrant tranquillement dans le monde de la criminalité, par le biais d’une fausse organisation de livraison de courrier main à main. Au fil de leurs différentes rencontres, il en apprenait davantage sur Savoie, notamment qu’il était amateur de sport. C’est ainsi que Savoie a entre autres été invité à assister à un match du Canadien de Montréal le 5 novembre 2013; dès le lendemain, il était impliqué dans le trafic de faux chandails de l’équipe.

Savoie a également été impliqué dans un faux trafic illégal de Viagra, qui a rapporté 2000 $ à la fausse organisation criminelle de l’agent B et 300 $ à l’accusé. Chaque fois que les risques encourus devenaient plus élevés pour Savoie, son salaire était majoré.

En novembre 2013, Savoie est allé collecter 800 $ en intérêts sur un prêt de 20 000 $ consenti par l’agent B: il recevait chaque fois 200 $ pour ses services. L’implication de l’homme s’est ainsi accélérée au cours de l’automne 2013.

L’agent B a souvent répété, mercredi matin, que Réal Savoie était à l’aise et même heureux de travailler au sein de cette fausse organisation criminelle.

Le témoignage devait se poursuivre mercredi après-midi, avec l’explication de la suite des scénarios établis pour faire passer Savoie aux aveux.