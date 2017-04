Quatre individus épinglés: la police croit avoir résolu 14 crimes violents

MONTRÉAL – Quatre individus extrêmement violents qui auraient fait la pluie et le beau temps à Montréal ainsi que sur la couronne nord, en perpétrant plus d’une dizaine de crimes, ont été mis hors d’état de nuire par les policiers.

Clayton Roach, 38 ans, Vincent Parent-Lévesque, 23 ans, Yossi Avadov, 23 ans, et James Craigwell, 43 ans, ont été épinglés samedi alors qu’ils s’apprêtaient à commettre un vol qualifié, selon la police.

Ils ont été pris sur le fait alors qu'ils étaient à ce moment sous surveillance policière.

Jusqu’à maintenant, les enquêteurs ont été en mesure de relier le quatuor à 14 crimes violents survenus depuis le 3 mars dans la métropole et sur la Rive-Nord, notamment à Sainte-Thérèse, Terrebonne, Laval, Saint-Adèle et Saint-Sauveur.

Le groupe était extrêmement actif. À preuve, ils auraient commis en moyenne un crime tous les trois jours.

«Parfois, ils en faisaient même deux par jour», a indiqué Jean Mustaky, commandant aux enquêtes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Lors de la majorité des vols, les suspects auraient utilisé le même modus operandi, après avoir pris le temps d’étudier l’endroit où ils allaient frapper.

«Ils rentraient cagoulés et armés dans des bars ou des dépanneurs. Ils s’emparaient de l’argent et volaient également les clients sur place. Ils quittaient avec des bijoux, des cartes bancaires et autres objets», a dit le commandant Mustaky.

Devant les gens qui ne coopéraient pas à leur goût, les suspects n’hésitaient pas à les passer à tabac, selon la police. Toutefois, aucun coup de feu n’aurait été tiré lors des crimes qui leur sont reprochés.

À au moins deux occasions, des membres du quatuor auraient touché les seins et les parties génitales de certaines clientes lors des vols, notamment celui commis au bar La Cachette, à Sainte-Adèle, dans les Laurentides.

«C’est un soulagement pour nous d’avoir pu les arrêter puisqu’ils étaient extrêmement actifs et violents», a dit Jean Mustaky.

Cinq perquisitions ont été menées dans des résidences et des véhicules à la suite des arrestations.

Les perquisitions ont permis la saisie d’armes à feu, de bâtons de baseball, de cagoules, de poivre de Cayenne, de téléphones cellulaires et d’argent comptant.

Les suspects font face à plus de 64 chefs d’accusation, dont vol qualifié, séquestration, agression sexuelle armée, complot, introduction par effraction et usage d’arme à feu. Ils sont demeurés détenus à la suite de leur comparution.

Trois des quatre suspects étaient déjà connus des milieux policiers. L’un d’eux, James Craigwell, avait d’ailleurs passé plusieurs années derrière les barreaux pour un meurtre commis au milieu des années 90.