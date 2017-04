Saoul en sortant du palais, un avocat perd son permis

Arrêté en sortant du palais de justice avec près de trois fois la limite d’alcool permise pour prendre le volant, un avocat de Victoriaville qui sentait «le fond de tonne» a perdu sa propre cause et son permis de conduire.

Le malaise était palpable mardi au palais de justice de Laval lorsque Me Guy Boisvert a dû rendre son permis de conduire.

L’accusé s’est représenté lui-même, sans toge, parlant parfois de lui à la troisième personne.

Le criminaliste de 48 ans et ex-bâtonnier du Barreau d’Arthabaska a tenté en vain de se défendre face à des chefs liés à la conduite en état d’ébriété.

Un an sans permis

Il a été condamné à 2000 $ d’amende et à une interdiction de conduire d’un an pour avoir pris son véhicule avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. En fait, il en avait près du triple, soit 230 mg.

Les faits de cette affaire, qui remonte au 19 juin 2015, ont de quoi surprendre.

Ce jour-là, Guy Boisvert, qui travaille comme avocat dans le Centre-du-Québec, était à la cour de Laval pour défendre un homme accusé... de conduite avec les facultés affaiblies.

Dès son arrivée au palais de justice, vers 9 h 40, des policiers et procureurs de la Couronne ont constaté que le criminaliste dégageait une odeur d’alcool lorsqu’il parlait.

Il avait également les «yeux vitreux et injectés de sang», ainsi que la «bouche pâteuse», ont relaté plusieurs témoins, mardi, au procès de l’avocat.

Sa démarche était toutefois normale, d’après les policiers qui l’ont observé.

«Je me suis déjà regardé dans le miroir le lendemain d’une brosse, et ça ressemblait à ça», a dit le sergent-détective Sylvain Lemire, de la police de Laval, au juge Maurice Parent pour décrire la scène.

Cela faisait jaser dans les corridors du palais, si bien qu’une procureure a souligné au sergent Robert Deblois qu’il serait important de s’assurer que le criminaliste ne conduise pas.

Le sergent Deblois et sa collègue, l’agente Audrey Laprise, se sont donc postés à deux endroits à la sortie du stationnement pour attendre l’avocat.

Me Boisvert a quitté le palais de justice une quinzaine de minutes plus tard, au volant de son Honda Pilot.

Il a été arrêté dans une station-service située à moins d’un kilomètre par un duo de policiers appelé en renfort.

Mauvaise adresse

L’accusé a demandé à bénéficier d’un arrêt des procédures mardi, prétextant que la vidéo de son arrestation, captée par les caméras de surveillance du Ultramar, ne lui a jamais été donnée.

Or, lorsque le criminaliste en a fait la demande, il a noté la mauvaise adresse en cherchant sur Google Map. La vidéo conservée n’était donc pas la bonne.

Cela n’aurait toutefois rien changé à l’issue du dossier, a tranché le juge Parent. «Un avocat doit connaître la loi», a-t-il noté en le déclarant coupable.

Notons que Guy Boisvert a été arrêté de nouveau à Victoriaville, en janvier dernier, pour conduite en état d’ébriété.

Cette cause est toujours pendante.

Me Boisvert a indiqué au Journal qu’il portera sa cause en appel.

Ce qu’ils ont dit

Sur l’état de l’accusé

«Je constate une vieille haleine [d’alcool]. J’aurais qualifié ça de fond de tonne.»

- Le sergent Robert Deblois

«Je me rappelle d’avoir dit à [une procureure]: il a dû passer une grosse nuit, il n’a pas l’air d’avoir dormi.»

- Le sergent-détective Sylvain Lemire

Sur la défense de l’accusé

«On s’en va dans des méandres qui ne mènent à rien. Je suis sûr que vous avez de grands espoirs, mais vous ne pouvez pas en fonder beaucoup sur les questions que vous venez de poser.»

«On bouffe du temps de manière pantagruélique. On n’avance à rien. C’est une tentative de noyer le poisson. Arrivez à quelque chose de pertinent.»

- Le juge Maurice Parent