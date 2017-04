Six équipes de Québec sur le Vieux Continent

Il fut une époque pas si lointaine où le simple fait d’amener une équipe de soccer de la région en Europe s’avérait un impensable exploit. Cette année, elles seront six formations U13 à U17 à peaufiner leur art sur le Vieux Continent.

C’est en 2003 que l’Académie de soccer Pro-Foot se lançait à l’aventure avec sa première tournée England Tour, alors que 15 garçons U13 s’étaient rendus en Angleterre.

Cette année, l’Académie établit une marque personnelle avec six clubs outre-mer. En mars, deux équipes ont disputé cinq matchs et assisté à des rencontres professionnelles au Portugal et en Espagne.

Ce matin, deux équipes de filles U14 s’envolent en sol anglais, où en plus d’y jouer, elles auront l’occasion d’assister à la demi-finale de la Ligue des champions féminine entre Manchester City et Lyon. Elles se mesureront à Preston North End, club fondateur du championnat anglais en 1888.

«Et dire qu’il y a cinq ou six ans, je me suis posé la question à savoir si on devait continuer ou pas!», a souligné mercredi Fergus Brett, fondateur et directeur de l’Académie.

«Plusieurs ont vécu ce processus. Ces voyages sont un stimulant pour les jeunes et leur permettent de voir qu’on peut toujours aller plus loin. Et ce qui me rend le plus fier, au-delà des résultats sur le terrain, c’est de constater à quel point ces jeunes sont maintenant impliqués dans le sport. C’est extraordinaire», a-t-il continué.

Au tour des gars

Dans une semaine, ce sera au tour de deux groupes de garçons U13 de quitter pour l’Angleterre. Sur place, ils se mesureront notamment aux Fletcher Moss Rangers, club qui a formé de nombreux joueurs de la Premier League.