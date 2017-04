Syrie: six morts dans l’explosion d’une bombe à Alep

Au moins six personnes ont été tuées et plus de 30 blessées par l’explosion d’une bombe mercredi dans un quartier de la ville syrienne d’Alep, a rapporté la télévision d’État.

L’explosion s’est produite à Salaheddine, un quartier du sud-ouest de la deuxième ville de Syrie qui était divisée entre régime et rebelles avant que l’armée syrienne ne reprenne en décembre la totalité de la métropole.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si cette explosion a été provoquée par une attaque ou par le déclenchement d’une ancienne bombe présente sur les lieux.

«Trente-deux blessés ont été transférés à l’hôpital de l’université d’Alep, dont deux dans une unité de soins spécialisés», a déclaré à l’AFP Hachem Chalach, qui dirige l’unité médico-judiciaire.

Il n’a en revanche pas pu confirmer le bilan des morts.

Des témoins ont dit avoir entendu une explosion pendant les funérailles d’un membre d’une milice progouvernementale à Alep.

Le 22 décembre, l’armée syrienne avait annoncé la reprise de la moitié d’Alep qui lui échappait depuis juillet 2012, après une offensive dévastatrice d’un mois.

L’explosion de la bombe est intervenue alors qu’une opération d’évacuation se déroulait à quelques km de là, à Rachidine, dans la banlieue sud-ouest d’Alep. Cette opération avait été ensanglantée samedi par une attaque au véhicule piégé qui a fait plus d’une centaine de morts, soit l’un des attentats les plus sanglants du conflit syrien.