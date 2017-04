Top 10: les plus beaux habitacles de 2017 selon Wards Auto

Pour une septième année consécutive, le magazine américain Wards Auto a présenté son palmarès des 10 meilleurs intérieurs de voitures.

Les critères pris en considération sont l’esthétique, le confort, l’ergonomie, la qualité des matériaux et d’assemblage ainsi que la convivialité des équipements électroniques.

Wards Auto spécifie aussi que le prix des véhicules jugés n’est pas pris en compte Plusieurs modèles de luxe se font ainsi évidemment une place parmi le palmarès, mais quelques véhicules plus abordables réussissent tout de même à s’y glisser.

Sans plus attendre, voici donc les 10 meilleurs habitacles automobiles de 2017 selon Wards Auto.

Alfa Romeo Giulia

Une belle entrée en matière pour la nouvelle berline italienne, qui aura la lourde tâche de venir jouer dans les plates-bandes de BMW et Mercedes-Benz

Bentley Bentayga

On ne s’attendait à rien de moins de la part du VUS le plus luxueux et le plus cher au monde.

Lisez notre essai routier complet du Bentley Bentayga 2017

Buick LaCrosse

Disponible à partir de 35 545$, la Buick LaCrosse est l’un des véhicules les plus abordables à faire sa place parmi le Top 10. Faut avouer que GM a fait tout un boulot.

Honda CR-V

Redessiné pour 2017, le Honda CR-V adopte un habitacle repensé qui semble avoir plus aux gens de chez Wards Auto.

Lisez notre essai routier complet du Honda CR-V 2017

Lexus LC 500

Toute une bagnole, la LC 500. Et elle est aussi spectaculaire en dedans qu’en dehors.

Lisez notre essai routier complet de la Lexus LC 500

Lincoln Continental

Lincoln mise beaucoup sur le retour de la Continental pour redorer son image. D’un point de vue esthétique, c’est tout un succès.

Lisez notre essai routier complet de la Lincoln Continental 2017

Maserati Levante

Le premier VUS de Maserati a beaucoup fait jaser. En voilà une autre preuve.

Mazda CX-9

Avec son nouveau CX-9, Mazda voulait offrir un produit plus haut de gamme qu’à l’habitude. Faut croire qu’ils ont bien fait ça.

Mini Countryman

La plus costaude des Mini a aussi sa place parmi les leaders de l’industrie selon Wards Auto.

Lisez notre essai routier complet de la Mini Countryman 2017

Subaru Impreza

Offerte à partir de 21 705$, la Subaru Impreza est le modèle le plus abordable de ce palmarès. En plus d’un habitacle repensé pour 2017, l’Impreza adopte un système d’infodivertissement amélioré désormais compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Lisez notre essai routier complet de la Subaru Impreza 2017