Un agent double et un suspect de meurtre au Canadien

NEW CARLISLE | Un agent double qui s’est fait passer pour un criminel afin de soutirer des aveux à un suspect de meurtre affirme que celui-ci était «à l’aise et content de faire des petites magouilles».

Dès le lendemain, il lui a montré des chandails contrefaits et, dans les jours qui ont suivi, il lui a demandé s’il serait «à l’aise de faire des magouilles» pour lui. L’agent B précise qu’il laisse alors miroiter à Savoie que «plus le risque est grand, plus la paye sera grosse».

«Il s’inquiète pour son BS (Savoie est alors assisté social), mais il me dit qu’il est prêt à le lâcher pour travailler plus pour moi», a témoigné l’agent double. Tout l’automne 2013 et durant l’hiver 2014, Savoie fait plusieurs «jobs» pour la fausse organisation criminelle. «Il me dit qu’il est à l’aise avec le travail et content de travailler pour moi», a répété plusieurs fois l’agent B.