Une flamme à garder en vie

WASHINGTON | Pas sûr qu’on va célébrer fort, mais dans dix jours, on en sera au 100e jour de la présidence de Donald Trump. Il aime dire qu’aucun gouvernement américain n’a autant fait en si peu de temps. Une chose semble certaine, ceux qui, dès le départ, ne l’aimaient pas le détestent encore plus. Quant aux autres, ils s’accrochent.

Hier encore, dans le Wisconsin, le président trompétait ses réalisations: «Aucune administration a autant accompli dans ses 90 premiers jours pour le militaire, les frontières, le commerce, les réglementations, le maintien de l’ordre et la réforme du gouvernement.»

Toutes les tribunes sont bonnes pour faire son autopromotion, comme sur Twitter à la fin de la semaine dernière: «Les emplois reviennent; l’immigration illégale chute; la loi, l’ordre et la justice sont restaurés. Nous rendons vraiment sa grandeur à l’Amérique!» C’est important qu’il y croie, parce que ses compatriotes, eux, ont leurs doutes.

Les sondages les plus rigoureux depuis deux semaines montrent tous, sauf un, qu’une majorité d’Américains désapprouve le travail du président Trump. Seule l’étude de la firme Rasmussen met à égalité les pour et les contre : 50-50. Ce sont toutefois des résultats contestés par les autres sondeurs. Gallup, par exemple, hier matin, plaçait l’écart à onze points: 41 % d’accord, 52 % en désaccord avec la présidence du milliardaire new-yorkais.

Même sombre observation sur la «direction du pays»: Reuters, hier, dévoilait que 30 % des personnes interrogées considèrent que le pays va dans le bon sens contre 55 % qui estiment plutôt qu’il est sur la mauvaise voie. Faute d’une réforme de l’assurance-maladie réussie ou d’une politique d’immigration acceptée et bien instaurée, il reste au président Trump peu de succès à présenter à ses partisans. Il revient donc à la charge avec des valeurs sûres.

Hier dans le Wisconsin, il a repris le flambeau du protectionnisme économique: on ne va pas se contenter d’«acheter américain», on «embauche américain» aussi. L’ALENA a été un désastre; le Canada, un mauvais partenaire commercial et il va lui-même prendre le téléphone pour le faire savoir à Ottawa.