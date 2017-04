Voies de fait, agression armée et séquestration: un Beauceron comparaîtra aujourd'hui

Un homme de 44 ans originaire de Saint-Théophile, en Beauce, a été arrêté mardi soir et devra comparaître ce mercredi pour faire face à de nombreux chefs d’accusation.



L’individu a été arrêté à son domicile par des policiers de la Sûreté du Québec du poste de Beauce-Sartigan, pour séquestration, voies de fait, agression armée, menaces de mort et mauvais entreposage d’armes à feu.



L’arrestation est survenue après que deux hommes de 33 et 19 ans eurent eu une altercation avec le suspect à son chalet de Saint-Martin, toujours en Beauce.

Des deux individus blessés, seul l'homme de 33 ans a reçu des soins au centre hospitalier. Il a, depuis, obtenu son congé de l'hôpital.

Le suspect devrait comparaître ce mercredi matin au palais de justice de Saint-Joseph-de Beauce.