BLAIS (née Bergeron)



MadeleineÀ Acapulco, Mexique, le 21 novembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Madeleine Bergeron, épouse depuis 60 ans de Rémi Blais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc, Céline, Diane et Ginette.Elle laisse aussi ses petits-enfants: Sophie (Yanick Bouchard), Nathalie (Patrick Massé), Benoit, Martin, Patrick (Karine Tremblay), Frédérick, Philippe et Jonathan, de même que dix arrière-petits-enfants, son frère Guy et sa soeur, de nombreux beaux-frères et belles-soeurs.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril 2017 à partir de 10 heures, suivi de la liturgie de la Parole à 15 heures à la:400, rue PrincipaleSte-Dorothée, Laval, QC H7X 3T9