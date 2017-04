GÉLINAS, Micheline



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 13 avril 2017, est décédée à l’âge de 66 ans, Mme Micheline Gélinas, fille de feu Roger Gélinas et de feu Suzanne Fafard, demeurant à Trois-Rivières.La défunte laisse dans le deuil ses frères, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs: Pierre Gélinas (Céline Carpentier), Marcelle Gélinas (Richard Héroux), Denis Gélinas (Chi Phuong Tran) et Luc Gélinas (Diane Dumas); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au:TROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6Heure d’accueil: dimanche, jour des funérailles, à partir de 11 h.Une liturgie de la Parole sera célébrée le dimanche 23 avril à 14 h au Mémorial du centre funéraire.819 374-6225 Sans Frais 1 800 246-6225 Télécopieur : 819 374-6227www.centrerousseau.com/avis-de-deces