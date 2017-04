5 questions avant le match #5

1. Max Pacioretty sortira-t-il de sa coquille?

Photo Ben Pelosse

Après quatre matchs, le capitaine n’a toujours pas marqué. Il a obtenu une seule passe. Il reconnaissait après le quatrième match qu’il doit mieux jouer.

2. Claude Julien devrait-il remplacer Dwight King par Michael McCarron, Andreas Martinsen ou Brian Flynn?

Photo Martin Chevalier

La réponse est probablement non. Mais King s’adapte toujours aussi difficilement au style de jeu et à la rapidité du CH. Au quatrième match, l’ancien des Kings a commis trois revirements et deux dégagements refusés en un temps de jeu de 11 min 21 s.

3. Alexander Radulov reviendra-t-il à l’aile droite aux côtés de Phillip Danault et de Pacioretty?

Julien a brassé ses cartes à partir de la deuxième période avec ses trios. C’était dans l’espoir de créer une étincelle. À moins d’une surprise, l’entraîneur en chef misera sur ses trios d’origine.

4. Les Rangers garderont-ils un rythme aussi élevé au niveau de la robustesse?

Photo AFP

Au dernier match, les Blue Shirts ont dominé le CH 43 à 25 au chapitre des mises en échec. Les 18 joueurs des Rangers ont terminé la rencontre avec au moins une mise en échec. Jesper Fast a mené les siens avec cinq.

5. L’attaque massive new-yorkaise sortira-t-elle enfin de son mutisme?

Les Rangers n’ont pas marqué en 12 occasions. Ils sont la seule équipe de la LNH sans but en supériorité numérique depuis le début des séries.