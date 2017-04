BRAZEAU

Abbé Laurent-Guy



À Beauharnois, le 17 avril 2017 à l’âge de 84 ans, est décédé Abbé Laurent-Guy Brazeau.Il est le fils de feu Léopold Brazeau et feu Marie-Josephte Chevrier, originaires de Très-St-Rédempteur.Il laisse dans le deuil sa grande famille du clergé ainsi que ses frères et soeurs: feu Monique (Marcel Ladouceur), Luce (Conrad Cadieux), feu Léonard (Jeannelle Lalonde), feu Odette (feu Raymond Desrochers), feu Solange (feu Emile Ravary), Viateur (Georgette Séguin), Etienne (Annette Guindon), Aimé (Fernande Bouchard), Julienne (Egide Lecompte) et Marielle (Lucien Chassé).Il laisse également ses trente-huit neveux et nièces, leurs conjoints et conjointes de même qu’autres parents et amis.Il reposera en chapelle ardente à l’église St-Clément de Beauharnois le vendredi 21 avril 2017 de 9h30 à 11h. Les funérailles suivront à 11h.Il sera conduit à son dernier repos ultérieurement au cimetière de Très-St-Rédempteur.Tout témoignage de sympathie peut s’exprimer par un don aux Oeuvres de l’Évêque de Valleyfield.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200